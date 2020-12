DIRETTA Genoa-Milan 1-0 | Serie A LIVE | Destro sblocca la partita!

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50? Goooooooooooooooooooool,oooooooooooooooooooooooooo, sbaglia Donnarumma la respinta sul primo tiro emette subito in rete,1-0. 48? Fuori Luca Pellegrini e dentro Czyborra nel. 46? Inizia il secondo tempo! 21.40 Partita con ritmi lenti, accesa da due fiammate die Rebic con un grande Perin sulla risposta, si ci attende un secondo tempo di certo migliore. 45? Finito il primo tempo,0-0. 43? Partita che va sul finire del primo tempo. 41? Ottima prestazione di Masiello fino a questo momento. 39? Romagnoli di testa non trova la porta. 37? Rebic strepitosa azione, supera due uomini e va al tiro, respinge Perin. 35? ...

zazoomblog : Diretta- Genoa Milan (risultato 0-0) streaming DAZN: Calhanoglu ci prova su punizione - #Diretta- #Genoa #Milan #(r… - infoitsport : DIRETTA Serie A, Genoa-Milan 0-0 | Fischio d’inizio! LIVE - infoitsport : Genoa - Milan 0-0 LIVE - Serie A. La diretta della partita - infoitsport : Genoa-Milan 0-0, il risultato in diretta LIVE - RaffaelloMo : Genoa Milan stasera in diretta su MADN... -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Genoa

Contro il Genoa sarà na sfida tutta da vivere che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere ...Contro il Genoa sarà na sfida tutta da vivere che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere ...