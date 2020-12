Diretta Budapest Brescia Streaming video tv | contro i campioni in Champions League

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Budapest

Il Sussidiario.net

Budapest Brescia è in diretta dalla bolla di Budapest, alle ore 16:30 di mercoledì 16 dicembre: per la squadra lombarda è arrivato il momento della seconda partita nel turno preliminare della ...In programma tre bubble tournament dal 14 al 17 dicembre al centro federale di Ostia e a Budapest, dall'1 al 5 marzo e dal 19 ... Tutte le partite saranno trasmesse in diretta ; si potranno seguire ...