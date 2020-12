Destro: «Abbiamo fatto una grande partita, peccato per il pareggio» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mattia Destro, autore di una doppietta contro il Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio di Marassi Mattia Destro, autore di una doppietta contro il Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio di Marassi. «Abbiamo fatto una grande partita, peccato per il pareggio. La squadra ha dato tutto, va bene così. Sono contento, mi sto allenando bene e sono stato bravo a cogliere l’occasione. Avevamo iniziato bene ma siamo stati fermi tanto, stiamo cercando di riprendere la condizione. Dedico i gol a mia moglie e mio figlio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mattia, autore di una doppietta contro il Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo ildi Marassi Mattia, autore di una doppietta contro il Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo ildi Marassi. «unaper il. La squadra ha dato tutto, va bene così. Sono contento, mi sto allenando bene e sono stato bravo a cogliere l’occasione. Avevamo iniziato bene ma siamo stati fermi tanto, stiamo cercando di riprendere la condizione. Dedico i gol a mia moglie e mio figlio». Leggi su Calcionews24.com

Marko2478 : @jo19N26 Esattamente, bloccati per disposizioni. Che rammarico, abbiamo una rosa da paura, a parte terzino destro c… - milansette : Destro a DAZN: 'Abbiamo fatto una grande partita, peccato per il pareggio' - DPiccolotti : #SerieA, 12a giornata #GenoaMilan 2-2 Reti: Destro x 2, Calabria, Kalulu Commento: stanno arrivando le prime diffic… - sportli26181512 : Destro a DAZN: 'Abbiamo fatto una grande partita, peccato per il pareggio': Mattia Destro è stato intervistato da D… - mikebabuzi : #GenoaMilan c'è da dire che l'ultima l'abbiamo anche pareggiata con quattro pali. Questa con due gol di Destro che… -

Ultime Notizie dalla rete : Destro Abbiamo Destro: «Abbiamo fatto una grande partita, peccato per il pareggio» Calcio News 24 Pagelle Genoa – Milan 2-2: doppio Destro, ma i rossoneri rimontano con la difesa – Voti Fantacalcio

A Genova, i rossoblù sorprendono e frenano la capolista: finisce 2-2, ad un super Destro rispondono Calabria e Kalulu. Un primo tempo bloccato e primo di emoziono scorre senza squilli degni di nota. L ...

Destro: «Grande prestazione, un peccato il pareggio»

Il protagonista rossoblu a Dazn: «Grande partita, peccato per il pareggio. Stasera abbiamo dato tutto, cercando di portarla a casa. Mi sto allenando bene, il mister mi ha dato fiducia e sono contento ...

A Genova, i rossoblù sorprendono e frenano la capolista: finisce 2-2, ad un super Destro rispondono Calabria e Kalulu. Un primo tempo bloccato e primo di emoziono scorre senza squilli degni di nota. L ...Il protagonista rossoblu a Dazn: «Grande partita, peccato per il pareggio. Stasera abbiamo dato tutto, cercando di portarla a casa. Mi sto allenando bene, il mister mi ha dato fiducia e sono contento ...