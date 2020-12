Decreto Ristori approvato in Senato. Ecco le principali novità (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ arrivata nella notte l’approvazione in Senato del Decreto Ristori, su cui il governo ha posto la questione di fiducia. La misura è stata approvata con 154 voti a favore e 122 contrari. Si attende ora il passaggio alla Camera. All’interno del testo sono racchiusi i quattro decreti Ristori. Ecco le misure. Arriva nella notte L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ arrivata nella notte l’approvazione indel, su cui il governo ha posto la questione di fiducia. La misura è stata approvata con 154 voti a favore e 122 contrari. Si attende ora il passaggio alla Camera. All’interno del testo sono racchiusi i quattro decretile misure. Arriva nella notte L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

