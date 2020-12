De Rossi: “Non ho mai visto fare a nessuno le cose che faceva Totti” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Daniele De Rossi, ex giocatore di Roma e Boca Juniors, ha rilasciato un’intervista a Olé, in cui ha parlato dei premi FIFA The Best e del suo passato di calciatore. Messi è il più forte al momento, ma se consideriamo solo l’ultimo anno lo merita Lewandowski. Ha vinto la Champions League e ha segnato tantissimo, è stato il migliore. Messi resta uno dei più grandi della storia del calcio, ha fatto cose che forse nessuno riuscirà mai a ripetere. Forse dovremo aspettare 100 anni prima che uno come lui nasca di nuovo ma è già uno dei più grandi di sempre. Tra gli allenatori credo che sia Flick il favorito e se lo merita: arriva a metà stagione, affronta una pandemia e vince comunque tutto. Ho giocato con tanti campioni, ma Totti è il più grande di tutti. Aveva qualcosa che altri non avevano, riusciva sempre a trovare i ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Daniele De, ex giocatore di Roma e Boca Juniors, ha rilasciato un’intervista a Olé, in cui ha parlato dei premi FIFA The Best e del suo passato di calciatore. Messi è il più forte al momento, ma se consideriamo solo l’ultimo anno lo merita Lewandowski. Ha vinto la Champions League e ha segnato tantissimo, è stato il migliore. Messi resta uno dei più grandi della storia del calcio, ha fattoche forseriuscirà mai a ripetere. Forse dovremo aspettare 100 anni prima che uno come lui nasca di nuovo ma è già uno dei più grandi di sempre. Tra gli allenatori credo che sia Flick il favorito e se lo merita: arriva a metà stagione, affronta una pandemia e vince comunque tutto. Ho giocato con tanti campioni, maè il più grande di tutti. Aveva qualcosa che altri non avevano, riusciva sempre a trovare i ...

rafbarberio : Secondo Rossi, presidente #TIM, il governo deve farsi promotore e garante della rete unica. Ma se la rete è fatta c… - ClaMarchisio8 : Raccontiamo ai nostri figli chi è Paolo Rossi. Perché no, non è solo un gioco. Ciao #Pablito eroe per sempre ?? - chetempochefa : «Voglio dire ai giovani, ai ragazzi, che uno qualsiasi, uno normale, può farcela. Non ero un fenomeno atletico, non… - napolista : De Rossi: “Non ho mai visto fare a nessuno le cose che faceva Totti” L’intervista a Olé: “Lewandowski merita il pre… - abucchindemammt : RT @softhaz_: non è una domanda ma Harry con i capelli rossi e le lentiggini. -