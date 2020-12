Dayane Mello si lamenta di Rosalinda: “Ecco la cosa brutta che mi ha detto a letto” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’amicizia speciale tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò inizia a scricchiolare. Con l’arrivo dei nuovi gieffini qualcosa è cambiato, la modella si è avvicinata a Filippo, Samantha e Sonia, facendo scaturire dubbi e perplessità nell’amica. Oggi la bella brasiliana si è chiusa in sauna con Malgioglio e la Lorenzini ed ha fatto delle confessioni proprio sulla sua bff. “Bisogna prenderci del tempo e staccarci, lei deve trovare stimoli nuovi. Io ho già voltato le pagine e sto vivendo nuovi, a lei non sta bene. Ho bisogno di nuovi stimoli nella mia vita, altrimenti che cavolo faccio? Sono stanca, però tu Cri, anche te Sonia, Filippo e Samantha mi avete portato tanta energia. Non voglio più drammi e dolori, voglio un nuovo percorso tranquillo. Non è per cattiveria su di lei, ma vederla piangere per due mesi non è facile. A ... Leggi su biccy (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’amicizia speciale traCannavò inizia a scricchiolare. Con l’arrivo dei nuovi gieffini qualè cambiato, la modella si è avvicinata a Filippo, Samantha e Sonia, facendo scaturire dubbi e perplessità nell’amica. Oggi la bella brasiliana si è chiusa in sauna con Malgioglio e la Lorenzini ed ha fatto delle confessioni proprio sulla sua bff. “Bisogna prenderci del tempo e staccarci, lei deve trovare stimoli nuovi. Io ho già voltato le pagine e sto vivendo nuovi, a lei non sta bene. Ho bisogno di nuovi stimoli nella mia vita, altrimenti che cavolo faccio? Sono stanca, però tu Cri, anche te Sonia, Filippo e Samantha mi avete portato tanta energia. Non voglio più drammi e dolori, voglio un nuovo percorso tranquillo. Non è per cattiveria su di lei, ma vederla piangere per due mesi non è facile. A ...

GrandeFratello : Sono ore decisive per Rosalinda e Dayane, la loro amicizia è davvero così in bilico da non poter essere salvata?… - GrandeFratello : Dayane torna a parlare di Mario Balotelli: 'In dieci anni ci siamo visti sempre...' #GFVIP - StraNotizie : Dayane Mello si lamenta di Rosalinda: “Ecco la cosa brutta che mi ha detto a letto” - Nancy9714 : @dayane_mello_fp In confessionale con cristiano - dayane_mello_fp : DAYANE DOVE STA ?#rosmello -