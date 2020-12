David Zulli online con il nuovo album

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il cantautore polistrumentistasulle piattaforme digitali con il2Q20 (due cu due zero) Fuori 2Q20 (due cu due zero), ilprogetto musicale del cantautore polistrumentista. L’di inediti è stato anticipato dal brano Lo specchio della città, in distribuzione digitale e in radio da martedì 20 ottobre (qui il link al videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=P zNVH9R4Io). 2Q20 contiene… L'articolo Corriere Nazionale.