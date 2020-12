David Sassoli “licenzia” gli addetti al catering di Bruxelles, eroi del volontariato sul Covid (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ora che gli europarlamentari non possono più godere della spigoletta fresca dell’Atlantico o del Brie francese in arrivo dalla Normandia sono pronti a liberarsi dei loro “chef”, e dei loro “camerieri”, in nome del rigore e del taglio alle spese dell’Europarlamento nella fase della crisi da Covid. A servire i pasti, ora che tutti hanno la possibilità di lavorare in smart working, sono mogliettine, governanti, badanti, suocere o chef a domicilio, ma di certo qualcuno, a Bruxelles, rischia di pagarne un duro prezzo. Sassoli e i “cuochi” da licenziare a Bruxelles E’ il caso degli addetti al catering della sede del Parlamento europeo, una sessantina in tutto, che da gennaio 2021 andranno a caso. Circa l’80% della forza lavoro, tra cui diversi italiani. Una decisione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ora che gli europarlamentari non possono più godere della spigoletta fresca dell’Atlantico o del Brie francese in arrivo dalla Normandia sono pronti a liberarsi dei loro “chef”, e dei loro “camerieri”, in nome del rigore e del taglio alle spese dell’Europarlamento nella fase della crisi da. A servire i pasti, ora che tutti hanno la possibilità di lavorare in smart working, sono mogliettine, governanti, badanti, suocere o chef a domicilio, ma di certo qualcuno, a, rischia di pagarne un duro prezzo.e i “cuochi” dare aE’ il caso deglialdella sede del Parlamento europeo, una sessantina in tutto, che da gennaio 2021 andranno a caso. Circa l’80% della forza lavoro, tra cui diversi italiani. Una decisione ...

