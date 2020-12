Dall'Ue altri 11,3 miliardi di fondi strutturali per l'Italia contro la crisi Covid" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Con il via libera del Parlamento europeo, le regioni Ue potranno contare su un pacchetto aggiuntivo di fondi strutturali per far fronte alla pandemia di Covid-19. Si tratta di React-EU , un pezzo del ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Con il via libera del Parlamento europeo, le regioni Ue potranno contare su un pacchetto aggiuntivo diper far fronte alla pandemia di-19. Si tratta di React-EU , un pezzo del ...

ettore_licheri : Oggi dall'Europa due ottime notizie per l'Italia: sblocco del #Recoveryfund con la caduta dei veti ungherese e pola… - Piu_Europa : #PatrickZaki resterà in carcere per altri 45 giorni. La corte antiterrorismo del Cairo ha infatti respinto il ricor… - atrent42 : RT @rik_musmeci: Domandina impertinente: quanti altri soldi nostri costeranno degli INUTILI #padiglioni petalosi disegnati dall’archistar #… - lucia676 : #t?agad?al?a7 se i vaccini devono essere obbligatori lo siano per tutti, conduttrice compresa. Fin dall’inizio.. Di… - Andrews_Blog : L’Ungheria cancella le persone trans, mentre l’Unione Europea si volta dall’altra parte: L’Ungheria di Orban ha can… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall altri Incentivi auto: intesa del governo, dall’1 gennaio in arrivo altri 370 milioni - Quattroruote.it Quattroruote Pesaro, ex direttore Agenzia Entrate scontava le tasse in cambio di assunzioni

Accusato di agevolare imprenditori 'amici' in cambio di favori ai parenti. Per lui e altri sei imputati il pm Valeria Cigliola ha chiesto il rinvio a giudizio ...

Zucchero a FQMagazine: “Grave come ci considera il Governo. Io aiuto chi lavora per me. È l’unico modo per sapere a chi vanno i soldi”

L'artista si dice preoccupato per la situazione dei live e anche del fatto che le istituzioni non parlino più dei lavoratori fragili dello spettacolo. Zucchero era pronto a partire lo scorso settembre ...

Accusato di agevolare imprenditori 'amici' in cambio di favori ai parenti. Per lui e altri sei imputati il pm Valeria Cigliola ha chiesto il rinvio a giudizio ...L'artista si dice preoccupato per la situazione dei live e anche del fatto che le istituzioni non parlino più dei lavoratori fragili dello spettacolo. Zucchero era pronto a partire lo scorso settembre ...