Dalle fake news all'ecommerce, cosa cambia con le nuove leggi europee sul digitale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I commissari alla concorrenza, Margrethe Vestager, e al mercato interno, Thierry Breton, presentano il Digital services act e il Digital markets actLa Commissione europea ha presentato i tanto attesi Digital markets act (Dma) e Digital services act (Dsa). Quest'ultimo in particolare costituisce la proposta di un regolamento europeo che andrà a cambiare le regole che disciplinano la responsabilità delle piattaforme online. Il regolamento europeo, una volta ultimato, sostituirà la direttiva ecommerce del 2000, che ha permesso alle piattaforme che oggi conosciamo di crescere e prosperare negli ultimi vent'anni senza doversi preoccupare troppo dei contenuti caricati dagli utenti. Gli articoli 14 e 15 garantiscono loro una limitazione di responsabilità per i contenuti caricati dagli utenti fino a quando non ne vengano a conoscenza. Solo a quel punto sono obbligate a ...

