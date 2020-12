Dalla Cassa del mezzogiorno al Piano sud. La versione di Conte e Gentiloni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il divario tra Nord e Sud, l’impegno del governo ma anche dell’Unione europea per garantire fondi utili ad una ripartenza economica del mezzogiorno, sono questi gli argomenti affrontati nel corso del pomeriggio di lavoro organizzato dall’associazione Merita Meridione-Italia, con la media partnership di Formiche, dal titolo “Next Generation Italia: un nuovo Sud a 70 anni Dalla Cassa per il mezzogiorno”. Tra i partecipanti, anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il commissario europeo Paolo Gentiloni. LE PAROLE DI GIUSEPPE Conte “È un’occasione per riflettere su quella che un tempo si definiva la questione meridionale”, ha detto nel suo intervento il presidente Conte. “Purtroppo, le arretratezze economiche e sociali del ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il divario tra Nord e Sud, l’impegno del governo ma anche dell’Unione europea per garantire fondi utili ad una ripartenza economica del, sono questi gli argomenti affrontati nel corso del pomeriggio di lavoro organizzato dall’associazione Merita Meridione-Italia, con la media partnership di Formiche, dal titolo “Next Generation Italia: un nuovo Sud a 70 anniper il”. Tra i partecipanti, anche il presidente del Consiglio Giuseppee il commissario europeo Paolo. LE PAROLE DI GIUSEPPE“È un’occasione per riflettere su quella che un tempo si definiva la questione meridionale”, ha detto nel suo intervento il presidente. “Purtroppo, le arretratezze economiche e sociali del ...

Palazzo_Chigi : In diretta l'intervento in videoconferenza del Presidente @GiuseppeConteIT al convegno 'Next Generation Italia - Un… - Agenzia_Ansa : Appuntamento alla cassa oggi per la seconda rata dell'#Imu, con esoneri causa #Covid. Dai teatri agli stabilimenti… - RadioRadicale : Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno. @MeritaSocial - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Appuntamento alla cassa oggi per la seconda rata dell'#Imu, con esoneri causa #Covid. Dai teatri agli stabilimenti, esen… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Appuntamento alla cassa oggi per la seconda rata dell'#Imu, con esoneri causa #Covid. Dai teatri agli stabilimenti, esen… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Cassa «Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno»: la diretta del convegno Corriere TV Cassino, ragazza scende dal treno e viene aggredita

Scende dal treno e viene aggredita da un giovane di nazionalità straniera. È accaduto poco dopo le 11 alla stazione di Cassino. La giovane è stata salvata da ...

Lavoro, bando di Fondazione Caript per agevolare le assunzioni

Pistoia, 16 dicembre 2020 - La Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia ha stanziato 300mila euro per favorire l’occupazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Attraverso il ba ...

Scende dal treno e viene aggredita da un giovane di nazionalità straniera. È accaduto poco dopo le 11 alla stazione di Cassino. La giovane è stata salvata da ...Pistoia, 16 dicembre 2020 - La Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia ha stanziato 300mila euro per favorire l’occupazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Attraverso il ba ...