Cyberpunk 2077 | scovati refusi grossolani nella segnaletica stradale

Cyberpunk 2077 è un gioco immenso e strapieno di contenuti. Il problema è che più si scava a fondo e si esplora la città che fa da sfondo alle disavventure di V, più si scoprono buffe magagne. I meme sul gioco oramai si sprecano, con personaggi dal viso deformato, compenetrazioni assurde e pose sghembe. Tuttavia, non era ancora capitato a nessuno, probabilmente, di notare quanto vi mostriamo in foto: un refuso semplicissimo ma segno della velocità e della distrazione con cui alcune cose sono state a quanto pare trattate. Ha cominciato difatti a circolare su Twitter un singolare screenshot che immortala il casello d'uscita di Night City... solo che sull'arcata in cemento c'è scritto Nigth City! Sembra uno di quei cartelli in inglese maccheronico nelle stazioni dei bus nostrane.