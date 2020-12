Cyberpunk 2077: il suo lancio ha causato ai fondatori di CD Projekt RED perdite totali per $ 1 miliardo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo anni di eccitazione e una grande campagna di marketing nel corso degli ultimi due anni, Cyberpunk 2077 è uscito, ma purtroppo le cose non sono andate per niente per il verso giusto. Il gioco ha una miriade di problemi, da bug e glitch casuali a prestazioni decisamente ingiocabili su console last-gen. Sebbene Cyberpunk 2077 abbia già più che recuperato i costi, sembra che i fondatori di CD Projekt RED abbiano perso una grande quantità di denaro. Un rapporto pubblicato da Bloomberg ha rilevato che i glitch del gioco e il lancio non propriamente stellare sono costati ai fondatori di CD Projekt RED oltre $ 1 miliardo. Nel corso della scorsa settimana, le azioni della società sono crollate, anche se non a minimi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo anni di eccitazione e una grande campagna di marketing nel corso degli ultimi due anni,è uscito, ma purtroppo le cose non sono andate per niente per il verso giusto. Il gioco ha una miriade di problemi, da bug e glitch casuali a prestazioni decisamente ingiocabili su console last-gen. Sebbeneabbia già più che recuperato i costi, sembra che idi CDRED abbiano perso una grande quantità di denaro. Un rapporto pubblicato da Bloomberg ha rilevato che i glitch del gioco e ilnon propriamente stellare sono costati aidi CDRED oltre $ 1. Nel corso della scorsa settimana, le azioni della società sono crollate, anche se non a minimi ...

