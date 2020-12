«Critico tv che non ha mai fatto tv è come un gay che parla di f*ca». Nuova polemica sull’autore Rai Andrea Di Carlo (che si scusa) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Andrea Di Carlo, Stefano Coletta “Un Critico televisivo che non ha mai fatto un mezzo programma tv equivale ad un gay che parla di figa. Ciao“. La raffinata disamina di Andrea Di Carlo, autore del programma Oggi è un Altro Giorno ed ex agente televisivo, ha innescato comprensibili polemiche. L’affermazione, pubblicata su Facebook, ha riportato al centro dell’attenzione l’addetto ai lavori nonché amico del direttore di Rai1 Stefano Coletta, che già nelle scorse settimane era finito nell’occhio del ciclone per un presunto conflitto di interessi televisivo. “Adesso basta. Questo tipo di linguaggio non è assolutamente accettabile per chi lavora o collabora con la #Rai come questo signore che, peraltro, è allo stesso tempo autore esterno su Raiuno e ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 dicembre 2020)Di, Stefano Coletta “Untelevisivo che non ha maiun mezzo programma tv equivale ad un gay chedi figa. Ciao“. La raffinata disamina diDi, autore del programma Oggi è un Altro Giorno ed ex agente televisivo, ha innescato comprensibili polemiche. L’affermazione, pubblicata su Facebook, ha riportato al centro dell’attenzione l’addetto ai lavori nonché amico del direttore di Rai1 Stefano Coletta, che già nelle scorse settimane era finito nell’occhio del ciclone per un presunto conflitto di interessi televisivo. “Adesso basta. Questo tipo di linguaggio non è assolutamente accettabile per chi lavora o collabora con la #Raiquesto signore che, peraltro, è allo stesso tempo autore esterno su Raiuno e ...

reportrai3 : A #Report, alle 21.10 su @RaiTre, le mail che testimoniano che il dossier dell'Oms critico verso la gestione italia… - SaraConcilio__ : @tomasomontanari Solidarietà, caro professore. La vicenda dimostra che più che mai c'è bisogno di pensiero critico… - miss_caffeine_ : RT @_poggy: Nessun critico culinario potrà mai scrivere una recensione tanto devastante quanto un gatto che non solo snobba il cibo nella c… - ZangoliR : RT @isabellaisola3: Austria protesta contro dittatura sanitaria È rappresentato il cittadino medio come un semplice automa senza un proprio… - sebascuffari : RT @pietro_alotto: “Per questo, alla fine l’unico uso legittimo del pensiero critico sembra che possa esercitarsi non tanto su cosa credere… -

Ultime Notizie dalla rete : Critico che Caos Rai, “Critico tv che non ha mai fatto tv è come un gay che parla di fi*a”: le parole del… Il Fatto Quotidiano Zaia: “Non vogliamo il collasso degli ospedali”

Il Presidente del Veneto Luca Zaia, nel consueto appuntamento con la stampa questa mattina nella sede della Protezione Civile a Marghera, ribadisce la sua preoccupazione: “Attendiamo le misure del Gov ...

Vasco Rossi: "Vi racconto la mia Bologna. E un po' di altre cose che sto facendo"

Il cantautore di Zocca oggi riceve il Nettuno d'Oro, la massima onorificenza che la città conferisce ai cittadini che le hanno dato lustro: ...

Il Presidente del Veneto Luca Zaia, nel consueto appuntamento con la stampa questa mattina nella sede della Protezione Civile a Marghera, ribadisce la sua preoccupazione: “Attendiamo le misure del Gov ...Il cantautore di Zocca oggi riceve il Nettuno d'Oro, la massima onorificenza che la città conferisce ai cittadini che le hanno dato lustro: ...