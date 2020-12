Crisi Governo, Renzi rassicura la maggioranza: “Diamoci una smossa” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il leader di Italia Viva, rassicura in qualche modo gli alleati, ponendo le basi per un confronto per lui assolutamente necessario. Matteo Renzi (Fonte foto: Getty Images)Matteo Renzi torna a parlare della eventuale Crisi di maggioranza, ma ciò che dice, in un certo senso potrebbe far dormire sogni tranquilli alla maggioranza. Non si cerca di far cadere il Governo, spiega il leader di Italia Viva, ma di trovare dei punti in comune rispetto a ciò che si potrebbe fare, ad esempio con gli investimenti. Il confronto rispetto ai fondi da investire deve certamente essere comune e bilanciato, altrimenti non ha senso governare uniti. La situazione attuale, spiega Renzi, non consente di andare troppo oltre con il pensiero, bisogna essere ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il leader di Italia Viva,in qualche modo gli alleati, ponendo le basi per un confronto per lui assolutamente necessario. Matteo(Fonte foto: Getty Images)Matteotorna a parlare della eventualedi, ma ciò che dice, in un certo senso potrebbe far dormire sogni tranquilli alla. Non si cerca di far cadere il, spiega il leader di Italia Viva, ma di trovare dei punti in comune rispetto a ciò che si potrebbe fare, ad esempio con gli investimenti. Il confronto rispetto ai fondi da investire deve certamente essere comune e bilanciato, altrimenti non ha senso governare uniti. La situazione attuale, spiega, non consente di andare troppo oltre con il pensiero, bisogna essere ...

