Crisi di Governo: le richieste di Renzi per disinnescarla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La bomba è pronta ad esplodere. Molto probabilmente, alla fine, come nel più classico dei copioni, sarà disinnescata. Nel frattempo, va avanti il balletto di dichiarazioni, stoccatine al veleno, fughe in avanti e retromarce che condiscono un clima politico sempre sotto il segno della tensione. Ieri, intanto, è saltato l’attesissimo faccia a faccia tra il Presidente del Consiglio Conte e l’amico nemico Matteo Renzi per (almeno questa la “scusa” ufficiale) impegni della Ministra Bellanova. In giornata, però, sono arrivate altre dichiarazioni. Una battaglia, in questa fase, anche e soprattutto dialettica. Renzi prima assicura di non voler far cadere il Governo ma poi ipotizza di risolvere la Crisi andando a cercare una nuova maggioranza in Parlamento. Il tutto mentre detta nuove condizioni, in tv. Renzi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La bomba è pronta ad esplodere. Molto probabilmente, alla fine, come nel più classico dei copioni, sarà disinnescata. Nel frattempo, va avanti il balletto di dichiarazioni, stoccatine al veleno, fughe in avanti e retromarce che condiscono un clima politico sempre sotto il segno della tensione. Ieri, intanto, è saltato l’attesissimo faccia a faccia tra il Presidente del Consiglio Conte e l’amico nemico Matteoper (almeno questa la “scusa” ufficiale) impegni della Ministra Bellanova. In giornata, però, sono arrivate altre dichiarazioni. Una battaglia, in questa fase, anche e soprattutto dialettica.prima assicura di non voler far cadere ilma poi ipotizza di risolvere laandando a cercare una nuova maggioranza in Parlamento. Il tutto mentre detta nuove condizioni, in tv....

CarloCalenda : Sta diventando la più incomprensibile quasi-crisi della storia repubblicana. In mezzo a una pandemia. Datevi una re… - Giorgiolaporta : #Conte a casa e #Governo istituzionale guidato dalla Presidente del #Senato Maria Elisabetta #Casellati per accompa… - Mov5Stelle : Se Salvini potesse chiedere un regalo per gli italiani cosa sceglierebbe? Tutti risponderebbero: la fine della Pand… - Paola18439710 : RT @Europeo91785337: Inutile esercitarsi in complicate esegesi sull'ultima ridicola minaccia di crisi di Governo, ecco perchè da più parti… - AlienoIt : #Renzi punta al consenso di quelli contro #Conte. Usa il #Mes sanitario per far cadere il #Governo perché verrà att… -