Crac Popolare di Vicenza, chiesti 10 anni di carcere per l’ex presidente Zonin (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella requisitoria del processo agli ex vertici dell’istituto di credito Banca Popolare di Vicenza, la procura vicentina, con il pm Luigi Salvadori, ha chiesto di condannare Giovanni Zonin, l’ex presidente, a una pena di 10 anni di reclusione. Il procedimento, per i reati di aggiotaggio, ostacolo all’autorità di vigilanza e falso in prospetto, riguarda l’azzeramento del valore delle azioni dell’istituto in mano a poco meno di 120mila soci. Il pm ha chiesto di condannare anche gli altri imputati e per loro ha chiesto pene di 8 anni e 6 mesi per gli ex vice dg Emanuele Giustini e Paolo Marin, di 8 anni e 2 mesi per l’ex consigliere Gianmarco Zigliotto e 8 anni per l’ex vice dg Andrea ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella requisitoria del processo agli ex vertici dell’istituto di credito Bancadi, la procura vicentina, con il pm Luigi Salvadori, ha chiesto di condannare Giov, a una pena di 10di reclusione. Il procedimento, per i reati di aggiotaggio, ostacolo all’autorità di vigilanza e falso in prospetto, riguarda l’azzeramento del valore delle azioni dell’istituto in mano a poco meno di 120mila soci. Il pm ha chiesto di condannare anche gli altri imputati e per loro ha chiesto pene di 8e 6 mesi per gli ex vice dg Emanuele Giustini e Paolo Marin, di 8e 2 mesi perconsigliere Gianmarco Zigliotto e 8pervice dg Andrea ...

carlaruocco1 : Il crac della Popolare Vicenza: il pm ha chiesto una condanna a 10 anni per l'ex presidente Gianni Zonin. Chieste c… - fattoquotidiano : Cinque anni dopo le prime perquisizioni nella sede della Banca Popolare di Vicenza e tre anni dopo l’azzeramento de… - dievve : Crac Popolare di Vicenza, chiesti 10 anni di carcere per l’ex presidente Zonin - matteoc1951 : RT @M5SGiorgio: Popolare Vicenza, MPS, Banca Etruria, Tercas, e tante altre banche, che, guarda caso, sono andate in crac nell'epoca 'dorat… - 16_opamp : RT @carlaruocco1: Il crac della Popolare Vicenza: il pm ha chiesto una condanna a 10 anni per l'ex presidente Gianni Zonin. Chieste condann… -