Crac della Popolare di Vicenza. Zonin rischia dieci anni. Il processo si avvia verso la conclusione. Finirono in ginocchio 120mila risparmiatori (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Crac della Banca Popolare di Vicenza presenta il conto al dominus dell’istituto, Gianni Zonin, e agli altri manager coinvolti nel disastro finanziario che ha messo in ginocchio migliaia di risparmiatori, non solo in Veneto. Ieri il pubblico ministero di Vicenza, Luigi Salvadori, ha chiesto la condanna a 10 anni di reclusione per l’ex presidente della Popolare, ricordando che il tracollo dell’istituto di credito ha provocato l’azzeramento dei titoli in mano a quasi 120mila risparmiatori. Quanto agli altri imputati, le richieste sono state di 8 anni e 6 mesi per gli ex vide dg Emanuele Giustini e Paolo Marin, di 8 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) IlBancadipresenta il conto al dominus dell’istituto, Gi, e agli altri manager coinvolti nel disastro finanziario che ha messo inmigliaia di, non solo in Veneto. Ieri il pubblico ministero di, Luigi Salvadori, ha chiesto la condanna a 10di reclusione per l’ex presidente, ricordando che il tracollo dell’istituto di credito ha provocato l’azzeramento dei titoli in mano a quasi. Quanto agli altri imputati, le richieste sono state di 8e 6 mesi per gli ex vide dg Emanuele Giustini e Paolo Marin, di 8 ...

carlaruocco1 : Il crac della Popolare Vicenza: il pm ha chiesto una condanna a 10 anni per l'ex presidente Gianni Zonin. Chieste c… - fattoquotidiano : Cinque anni dopo le prime perquisizioni nella sede della Banca Popolare di Vicenza e tre anni dopo l’azzeramento de… - silvano73068906 : RT @carlaruocco1: Il crac della Popolare Vicenza: il pm ha chiesto una condanna a 10 anni per l'ex presidente Gianni Zonin. Chieste condann… - GiorgioAntonel1 : RT @carlaruocco1: Il crac della Popolare Vicenza: il pm ha chiesto una condanna a 10 anni per l'ex presidente Gianni Zonin. Chieste condann… - silviacarducci5 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Ministero della salute da ricovero. Sileri vice di Speranza attacca la gestione del di… -

Ultime Notizie dalla rete : Crac della Crac della Popolare di Vicenza. Zonin rischia dieci anni. Il processo si avvia verso la conclusione. Finirono in ginocchio 120mila risparmiatori LA NOTIZIA "Condannate Zonin a dieci anni", risparmiatori soddisfatti

Il pm chiede una pena severa per l'ex presidente accusato del crack della Popolare di Vicenza. I rappresentanti degli azionisti: "E' cambaito il vento" ...

Feste in zona rossa, Coldiretti: "Crack da 200 milioni per gli agriturismi"

E’ quanto denuncia la Coldiretti Toscana in occasione della Assemblea dell’Associazione agrituristica Terranostra sugli effetti delle nuove disposizioni nazionali anti contagio per il periodo delle ...

Il pm chiede una pena severa per l'ex presidente accusato del crack della Popolare di Vicenza. I rappresentanti degli azionisti: "E' cambaito il vento" ...E’ quanto denuncia la Coldiretti Toscana in occasione della Assemblea dell’Associazione agrituristica Terranostra sugli effetti delle nuove disposizioni nazionali anti contagio per il periodo delle ...