Covid, Zampa: “Vaccino? Immunità di gregge a settembre-ottobre prossimi” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Immunità di gregge contro il Covid? Secondo il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa la raggiungeremo a settembre o a ottobre del prossimo anno. Ma “Il coronavirus resterà un problema, anche se di altra portata, anche nei mesi successivi”, ha detto rispondendo a Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia di stampa Italpress. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’dicontro il? Secondo il sottosegretario alla Salute, Sandrala raggiungeremo ao adel prossimo anno. Ma “Il coronavirus resterà un problema, anche se di altra portata, anche nei mesi successivi”, ha detto rispondendo a Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia di stampa Italpress. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

cgand : Per aprire la #scuola in sicurezza #VacciniamoiDocenti - CorriereCitta : Covid, Zampa: “Vaccino? Immunità di gregge a settembre-ottobre prossimi” - LunaTriste10 : RT @zevunderskin: #Zampa a #ottoemezzo : CHIUDERE, E CHIUDERE PARECCHIO ma - che - cazzo - vuole dire ??? scusi #Conte ma di fronte a una… - La7tv : #ottoemezzo La sottosegretaria alla Salute @szampa56 sottolinea come la volontà di chiudere durante le feste sia de… - lelets : @vitalbaa @OttoemezzoTW @szampa56 io mi chiedo 2 cose: - zampa ha un minimo di dignità di tacere? spara solo idiozi… -