Covid, Zampa: per scendere sotto 10mila casi fare come Germania e Gb (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il punto che permette 'un allentamento delle misure, ma soprattutto la ripresa di attività importanti come ad esempio la riapertura delle scuole, deve vedere scendere il numero dei contagiati sotto i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il punto che permette 'un allentamento delle misure, ma soprattutto la ripresa di attività importantiad esempio la riapertura delle scuole, deve vedereil numero dei contagiatii ...

Non piace la decisione del ministro della Salute per la campagna vaccinale

Il vaccino anti Covid arriverà presto anche in Italia ... La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha replicato alla proposta di chi ha sostenuto che prima si dovrebbe rendere sicura la scuola, ...

