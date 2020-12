Covid, Zaia: 'Zona rossa fino alla Befana' | Von der Leyen: 'Vaccino nello stesso giorno in tutta Europa' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Misure da Zona rossa per tutte le feste di Natale, almeno fino all'Epifania. E' quanto avrebbe chiesto il presidente del Veneto, Luca Zaia , nel corso della riunione tra governo e Regioni . Si tratta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Misure daper tutte le feste di Natale, almenoall'Epifania. E' quanto avrebbe chiesto il presidente del Veneto, Luca, nel corso della riunione tra governo e Regioni . Si tratta ...

