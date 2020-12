Covid, vaccino Italia: si inizierà con 1,9 milioni di dosi! (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime 1.833.975 dosi di vaccino anti-Covid, distribuite da Pfizer. “La prima sessione della vaccinazione sarà destinata alle categorie che il governo e il Parlamento hanno stabilito essere prioritarie, ovvero operatori sanitari e sociosanitari, ospiti e personale delle residenze per anziani”. Queste le parole del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid, Domenica Arcuri, che descrive un tracciato che verrà seguito dal governo con l’arrivo delle prime dosi del vaccino Pfizer-Biotech. L’iter da seguire è già molto chiaro: dopo l’approvazione dell’Ema, l’Agenzia Europea del Farmaco, il 21 Dicembre, la palla passerà ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La campagna di vaccinazione inpartirà con le prime 1.833.975 dosi dianti-, distribuite da Pfizer. “La prima sessione della vaccinazione sarà destinata alle categorie che il governo e il Parlamento hanno stabilito essere prioritarie, ovvero operatori sanitari e sociosanitari, ospiti e personale delle residenze per anziani”. Queste le parole del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, Domenica Arcuri, che descrive un tracciato che verrà seguito dal governo con l’arrivo delle prime dosi delPfizer-Biotech. L’iter da seguire è già molto chiaro: dopo l’approvazione dell’Ema, l’Agenzia Europea del Farmaco, il 21 Dicembre, la palla passerà ...

