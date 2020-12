Covid: “Vaccinazione di massa da gennaio” annuncia Arcuri. Boccia: “Una sfida che vinceremo insieme” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’unica nota positiva nel burrascoso rapporto governo-Regioni è che, almeno la riunione tenutasi stamane non è stata infruttuosa. Al termine della videoconferenza che ha contrapposto i ministri Boccia e Speranza, con il Commissario Arcuri, ai governatori, è stata vista innalzarsi sopra Palazzo Chigi una ‘fumata bianca’. Dunque, all’unanimità è stato approvato il discusso piano vaccini secondo il quale, da gennaio avrà inizio la cosiddetta ‘Vaccinazione di massa’. Boccia: “La campagna vaccinale sarà una sfida che vinceremo insieme” Ovviamente raggiante, Boccia annuncia quindi che “Oggi diamo il via libera al piano di distribuzione dei vaccini e domani portiamo il documento condiviso in Conferenza ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’unica nota positiva nel burrascoso rapporto governo-Regioni è che, almeno la riunione tenutasi stamane non è stata infruttuosa. Al termine della videoconferenza che ha contrapposto i ministrie Speranza, con il Commissario, ai governatori, è stata vista innalzarsi sopra Palazzo Chigi una ‘fumata bianca’. Dunque, all’unanimità è stato approvato il discusso piano vaccini secondo il quale, daavrà inizio la cosiddetta ‘di’.: “La campagna vaccinale sarà unache” Ovviamente raggiante,quindi che “Oggi diamo il via libera al piano di distribuzione dei vaccini e domani portiamo il documento condiviso in Conferenza ...

