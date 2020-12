Covid, Salmaso: “Gli effetti del vaccino richiedono tempo” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Stefani Salmaso, epidemiologa, ha parlato della pandemia e ha spiegato che sicuramente fino alla primavera non cambierà nulla con il vaccino. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Stefani, epidemiologa, ha parlato della pandemia e ha spiegato che sicuramente fino alla primavera non cambierà nulla con il. su Notizie.it.

nonpensante22 : RT @GiancarloDeRisi: Non è un buon momento per Domenico Arcuri. Bocciato pure in casa. L’arrivo dei gazebo a forma di primula per le vaccin… - GianniVezzani1 : RT @GiancarloDeRisi: Non è un buon momento per Domenico Arcuri. Bocciato pure in casa. L’arrivo dei gazebo a forma di primula per le vaccin… - buronjek : RT @GiancarloDeRisi: Non è un buon momento per Domenico Arcuri. Bocciato pure in casa. L’arrivo dei gazebo a forma di primula per le vaccin… - abraseve : RT @ultimenotizie: L'arrivo dei gazebo a forma di primula per le vaccinazioni anti-Covid 'mi lascia perplessa. Fare le vaccinazioni è una c… - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Non è un buon momento per Domenico Arcuri. Bocciato pure in casa. L’arrivo dei gazebo a forma di primula per le vaccin… -