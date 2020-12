Covid, ricerca sull’asse Napoli-Pechino, giovedì 17 il webinar. Via al Sino-Italian Exchange Event (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si aprirà con il webinar “Campania e Pechino nella ricerca sul Covid 19” – in programma giovedì 17 dicembre e dedicato al tema della cooperazione internazionale e della ricerca di soluzioni innovative per il contrasto alla pandemia Covid- la XIV edizione del Sino-Italian Exchange Event, il programma regionale di internazionalizzazione dei sistemi ricerca-innovazione promosso dalla Regione Campania e dalla Beijing Association for Science and Technology, coordinato dalla Città della Scienza con il Beijing Science & Technology Consulting Center. Il webinar si concentrerà sulle aree chiave della risposta scientifica e tecnologica all’emergenza sanitaria ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si aprirà con il“Campania enellasul19” – in programma17 dicembre e dedicato al tema della cooperazione internazionale e delladi soluzioni innovative per il contrasto alla pandemia- la XIV edizione del, il programma regionale di internazionalizzazione dei sistemi-innovazione promosso dalla Regione Campania e dalla Beijing Association for Science and Technology, coordinato dalla Città della Scienza con il Beijing Science & Technology Consulting Center. Ilsi concentrerà sulle aree chiave della risposta scientifica e tecnologica all’emergenza sanitaria ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ricerca Covid, la ricerca: lettori in crescita nell'anno della pandemia TGCOM Coronavirus: studio, a fine 2019 non circolava a Roma

Alla base di queste affermazioni una ricerca appena pubblicata come 'lettera' sulla rivista 'Clinical Microbiology and Infection'. "Recenti studi di sieroprevalenza, effettuati su donatori di ...

Screening anticovid a Giulianova, riunione preliminare del Coc: ecco le info su postazioni e modalità

Si ricorda che il test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-Cov-2 verrà eseguito ... programma di screening chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19; chiunque sia ...

