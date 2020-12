Covid, lo sfogo di Ricciardi: “Siamo in guerra, più morti oggi che nel 1944. Cos’altro serve per il lockdown?” | VIDEO (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Covid, lo sfogo di Ricciardi: “Siamo in guerra, più morti oggi che nel 1944” “Siamo in guerra, a causa del Covid ci sono più morti oggi che nel 1944”: è lo sfogo di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, andato in scena nel corso del programma DiMartedì, in onda su La7 nella serata di martedì 15 dicembre. Commentando l’epidemia di Covid in Italia e le possibili restrizioni in arrivo per le festività natalizie, Ricciardi ha infatti dichiarato: “Forse non ci si rende conto che noi Siamo in una situazione di guerra. Quest’anno avremo, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020), lodi: “in, piùche nel” “in, a causa delci sono piùche nel”: è lodi Walter, consigliere del ministro della Salute, andato in scena nel corso del programma DiMartedì, in onda su La7 nella serata di martedì 15 dicembre. Commentando l’epidemia diin Italia e le possibili restrizioni in arrivo per le festività natalizie,ha infatti dichiarato: “Forse non ci si rende conto che noiin una situazione di. Quest’anno avremo, ...

