Covid: leggero calo dei decessi, oggi 680. 17.572 nuovi contagi con quasi 200mila tamponi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I nuovi contagi in Italia oggi sono stati 17.572, (ieri 14.844) con 199.489 tamponi effettuati, cioè oltre 36 mila in più delle giornata precedente quando erano stati 162.880. In leggero calo i ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Iin Italiasono stati 17.572, (ieri 14.844) con 199.489effettuati, cioè oltre 36 mila in più delle giornata precedente quando erano stati 162.880. Ini ...

