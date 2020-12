Covid Lazio: aumento dei casi ma diminuiscono decessi. Boom di guariti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+93) si registrano 1.220 casi positivi (+61), 40 i decessi (-43) e record dei guariti che sono +4.134. Aumentano i casi, calano i ricoveri e le terapie intensive. Roma città rimane sotto ai 600 casi (538)”. Queste le parole di D’Amato. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 296 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quarantotto casi sono ricoveri. Si registrano nove decessi di persone di 77, 79, 80, 83, 85, 85, 88, 92 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 184 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Oggi su quasi 16 mila tamponi nel(+93) si registrano 1.220positivi (+61), 40 i(-43) e record deiche sono +4.134. Aumentano i, calano i ricoveri e le terapie intensive. Roma città rimane sotto ai 600(538)”. Queste le parole di D’Amato. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 296 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quarantottosono ricoveri. Si registrano novedi persone di 77, 79, 80, 83, 85, 85, 88, 92 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 184 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o ...

