Covid, la Provincia premia il presidente dell'Ordine dei Medici Francesco Sellitto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE' in programma domani – 17 dicembre -, alle ore 10.30, la seduta di Consiglio Provinciale in modalità a distanza. Nel corso della riunione il presidente Domenico Biancardi consegnerà una targa al presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Avellino, Francesco Sellitto, quale riconoscimento per lo straordinario impegno di tutti i Medici in questa pandemia di Covid-19.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Provincia Covid, 633 nuovi positivi e altri nove morti in provincia di Treviso TrevisoToday Covid nel Casertano, al 16 dicembre altri 823 guariti. Calano positivi, 4 i decessi

Altri 823 guariti e "meno 625" positivi attivi: è quanto emerge dal report dell'Asl datato 16 dicembre sulla situazione Covid in provincia di Caserta, ...

Nel corso della riunione il presidente Domenico Biancardi consegnerà una targa al presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Avellino ... impegno di tutti i medici in questa pandemia di ...

