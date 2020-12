Covid Italia, bollettino oggi 16 dicembre 2020: 17.572 casi e 680 morti. Rapporto positivi/tamponi all'8,8% (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 16 dicembre 2020. I nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore sono 17.572, 680 morti. I tamponi sono stati 199.489,... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La situazioneinin base aldi16. I nuovidi contagio registrati nelle ultime 24 ore sono 17.572, 680. Isono stati 199.489,...

