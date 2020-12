Covid Italia, bollettino oggi 16 dicembre 2020: 17.572 casi e 680 morti. In testa Veneto, Lombardia e Puglia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 16 dicembre 2020. I nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore sono 17.572, 680 morti. I tamponi sono stati 199.489,... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La situazioneinin base aldi16. I nuovidi contagio registrati nelle ultime 24 ore sono 17.572, 680. I tamponi sono stati 199.489,...

DantiNicola : L'Ema il 21/12 si riunirà per autorizzare il vaccino anti-Covid. Sento parlare di 15 gennaio come data di partenza… - myrtamerlino : In Germania Angela #Merkel ha deciso un #lockdown dal 16 dicembre al 10 gennaio. Adottereste questo provvedimento a… - myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - amerigormea : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Righeblu : #coronavirus #Fase3 Comparazione dati #Regioni #16dicembre 15 dicembre 2020. Situazione Italia #restiamoadistanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 16 dicembre: 680 morti e 17.572 casi in più. Oltre 34mila guariti

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 16 dicembre del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 17.572 con 199.489 ...

Covid e Natale, gli esperti si spaccano sul lockdown. Chiusi negozi, bar e ristoranti. Oggi la decisione definitiva

Una “stretta” invece della classica strenna. Per le feste natalizie il provvedimento del governo sembra ormai inevitabile, anche se sull’entità delle limitazioni anche ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 16 dicembre del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 17.572 con 199.489 ...Una “stretta” invece della classica strenna. Per le feste natalizie il provvedimento del governo sembra ormai inevitabile, anche se sull’entità delle limitazioni anche ...