Covid, in corso incontro governo-regioni. Verso zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E' in corso il vertice governo regioni per decidere le misure in vista del Natale. Sul tavolo la possibilità per l'Italia di un'unica zona arancione, o di un'unica zona rossa dal 24 dicembre al 7 ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E' inil verticeper decidere le misure in vista del Natale. Sul tavolo la possibilità per l'Italia di un'unicaarancione, o di un'unicadal 24al 7 ...

MassimGiannini : Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - myrtamerlino : Ore 17.00 via del Corso, #Roma. Il #Covid_19 ringrazia per il regalo di #Natale. Forse le restrizioni si sono allen… - myrtamerlino : 'Mancano #medici specializzati', eppure nel frattempo 25 mila giovani sono in attesa da luglio causa concorso blocc… - SriEvent_It : RT @RePLegal_ImpAct: In corso la prima conferenza online di @forfinancewatch con il Network dei membri in Italia: 'Società, ambiente e #fin… - RePLegal_ImpAct : In corso la prima conferenza online di @forfinancewatch con il Network dei membri in Italia: 'Società, ambiente e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid corso Covid, ok al piano vaccini. Si parte a gennaio Orizzonte Scuola Tajani: «Noi alternativi alla sinistra. La crisi? Decide Mattarella»

«Corriamo il rischio di una terza ondata e il Governo si perde in chiacchiere: liti, rimpasti, verifiche. Cose da Prima Repubblica di cui non importa a nessuno». Non le manda a dire, Antonio Tajani, v ...

PIL, Visco: tornerà a livelli pre-Covid nel 2023

(Teleborsa) - Il PIL italiano tornerà ai livelli pre-pandemia non prima del secondo semestre del 2023. Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, durante una lectio magistralis in ...

«Corriamo il rischio di una terza ondata e il Governo si perde in chiacchiere: liti, rimpasti, verifiche. Cose da Prima Repubblica di cui non importa a nessuno». Non le manda a dire, Antonio Tajani, v ...(Teleborsa) - Il PIL italiano tornerà ai livelli pre-pandemia non prima del secondo semestre del 2023. Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, durante una lectio magistralis in ...