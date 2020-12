Covid, in Abruzzo 257nuovi casi e 12 decessi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 32630 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 257 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 94 anni). *(il totale risulta inferiore di 2 unità in quanto sono stati sottratti 2 casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 47, di cui 10 in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1084 (di età compresa tra 62 e 87 anni, 2 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 1 caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 32630 ipositivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 257 nuovi(di età compresa tra 2 e 94 anni). *(il totale risulta inferiore di 2 unità in quanto sono stati sottratti 2comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 47, di cui 10 in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovie sale a 1084 (di età compresa tra 62 e 87 anni, 2 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 1 caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo ...

