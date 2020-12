Covid, il rapporto positivi/tamponi scende ancora: è all'8,8%. I DATI (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I tamponi per il coronavirus effettuati in Italia il 16 dicembre sono stati 199.489, con 17.572 nuovi contagi rilevati secondo il bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività cala rispetto al 9,1% del giorno precedente Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Iper il coronavirus effettuati in Italia il 16 dicembre sono stati 199.489, con 17.572 nuovi contagi rilevati secondo il bollettino del ministero della Salute. Il tasso dità cala rispetto al 9,1% del giorno precedente

