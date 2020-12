Covid, Gallera assicura: “In Lombardia pronti due terzi dei frigoriferi per vaccini” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) MILANO – Come procede l’organizzazione per l’inizio della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia? “Abbiamo individuato i 65 hub che ospiteranno le dosi di vaccino, in due terzi di questi ci sono già i frigoriferi, negli altri che mancano li stiamo approntando”. Lo dichiara alla Dire Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia. Alla regione andranno 304.955 dosi del vaccino Pfizer, come anticipato oggi dal commissario straordinario Arcuri. Leggi su dire (Di mercoledì 16 dicembre 2020) MILANO – Come procede l’organizzazione per l’inizio della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia? “Abbiamo individuato i 65 hub che ospiteranno le dosi di vaccino, in due terzi di questi ci sono già i frigoriferi, negli altri che mancano li stiamo approntando”. Lo dichiara alla Dire Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia. Alla regione andranno 304.955 dosi del vaccino Pfizer, come anticipato oggi dal commissario straordinario Arcuri.

