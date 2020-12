Covid e Natale, Toti: no a ulteriori restrizioni omogenee ovunque (Di giovedì 17 dicembre 2020) In vista del Natale 'il governo vuole inibire ancora di più gli spostamenti e la libertà d'impresa, lo ritengo inopportuno'. Lo afferma il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, su Facebook. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) In vista del'il governo vuole inibire ancora di più gli spostamenti e la libertà d'impresa, lo ritengo inopportuno'. Lo afferma il presidente della Regione Liguria, Giovanni, su Facebook. ...

myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - Corriere : In Italia i primi vaccini anti Covid subito dopo il giorno di Natale - MediasetTgcom24 : Covid, Oms: mantenere le mascherine anche in casa con i familiari a Natale #mascherine - Grandalbero1 : RT @lauracesaretti1: Non ci si crede. Siamo al 16 dicembre, e Il vertice a Palazzo Chigi sulle misure Covid per il Natale è stato rinviato… - manulamanuz57 : RT @La7tv: #ottoemezzo La sottosegretaria alla Salute @szampa56 sottolinea come la volontà di chiudere durante le feste sia dettata dalla v… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Natale Covid, verso un nuovo Dpcm con le misure per Natale Orizzonte Scuola Castelplanio: niente luminarie, i soldi vanno a parrocchie ed associazioni

Nel formulare, a nome dell’intero Consiglio comunale, i migliori auguri di buon Natale ai cittadini e di un 2021 migliore dell’anno che stiamo per lasciare, il sindaco ha raccomandato il rigoroso ...

Cosa succede in Europa?

Lockdown anche in Danimarca e Slovacchia. Intanto dall'Inghilterra alla Turchia i contagi registrano nuovi picchi ...

Nel formulare, a nome dell’intero Consiglio comunale, i migliori auguri di buon Natale ai cittadini e di un 2021 migliore dell’anno che stiamo per lasciare, il sindaco ha raccomandato il rigoroso ...Lockdown anche in Danimarca e Slovacchia. Intanto dall'Inghilterra alla Turchia i contagi registrano nuovi picchi ...