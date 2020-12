Covid e Natale, Italia verso la zona rossa: tutto quello che c’è da sapere (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Misure da zona rossa in tutta Italia per le feste di Natale? È sempre più probabile. È ciò che in queste ore le autorità stanno valutando. Si tratta ormai della stretta attesa contro il coronavirus. Da decidere al più presto, probabilmente grazie a un apposito nuovo Dpcm. A Palazzo Chigi si è svolta la riunione … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Misure dain tuttaper le feste di? È sempre più probabile. È ciò che in queste ore le autorità stanno valutando. Si tratta ormai della stretta attesa contro il coronavirus. Da decidere al più presto, probabilmente grazie a un apposito nuovo Dpcm. A Palazzo Chigi si è svolta la riunione … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - myrtamerlino : In Germania Angela #Merkel ha deciso un #lockdown dal 16 dicembre al 10 gennaio. Adottereste questo provvedimento a… - MediasetTgcom24 : Covid, Oms: mantenere le mascherine anche in casa con i familiari a Natale #mascherine - RosellaLara19 : RT @Merlot_Prosecco: Voi parlate dei blocchi del natale che non vi potete spostare ma io ho mio padre 95enne ricoverato per problemi di cuo… - MarianoFilippi : RT @lauracesaretti1: Non ci si crede. Siamo al 16 dicembre, e Il vertice a Palazzo Chigi sulle misure Covid per il Natale è stato rinviato… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Natale Covid, il matematico: "A Natale meno di 500 morti al giorno" Adnkronos Ascoli: squadra in visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale Mazzoni e alla Residenza Luciani

L’Ascoli Calcio oggi ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per i classici auguri di Natale ai giovanissimi degenti. In ottemperanza alle normative anti Covid, ...

Covid, Franceschini con un tweet invoca la stretta di Natale. Salta il vertice serale a Palazzo Chigi

Lo scrive in un tweet Dario Franceschini , ministro della Cultura e capo delegazione del Pd. Corredando il testo con una foto scattata in una via del Corso a Roma molto affollata in uno degli ultimi w ...

L’Ascoli Calcio oggi ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per i classici auguri di Natale ai giovanissimi degenti. In ottemperanza alle normative anti Covid, ...Lo scrive in un tweet Dario Franceschini , ministro della Cultura e capo delegazione del Pd. Corredando il testo con una foto scattata in una via del Corso a Roma molto affollata in uno degli ultimi w ...