Covid e imprese: un bollettino di guerra (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E' un bollettino di guerra quello che arriva dall'Istituto nazionale di statistica circa le aziende che, causa Covid, hanno dovuto chiudere i battenti. Sono 73.000 infatti, le imprese che, da inizio pandemia, si sono trovate costrette a chiudere e 17.000 di queste non riapriranno più. I numeri della crisi Tra giugno e ottobre – rivela poi Istat – oltre due terzi delle imprese italiane ha subito riduzioni significative di fatturato e si trova nel pieno di una crisi senza precedenti. L'istituto nazionale di ricerca ha interpellato oltre un milione di aziende sul territorio nazionale raccogliendo i dati relativi al periodo giugno/ottobre 2020. Le 73.000 imprese ad oggi chiuse (il 7,2% del totale) rappresentano il 4% dell'occupazione nazionale. Di queste solo 55.000 sperano di riaprire, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E' undiquello che arriva dall'Istituto nazionale di statistica circa le aziende che, causa, hanno dovuto chiudere i battenti. Sono 73.000 infatti, leche, da inizio pandemia, si sono trovate costrette a chiudere e 17.000 di queste non riapriranno più. I numeri della crisi Tra giugno e ottobre – rivela poi Istat – oltre due terzi delleitaliane ha subito riduzioni significative di fatturato e si trova nel pieno di una crisi senza precedenti. L'istituto nazionale di ricerca ha interpellato oltre un milione di aziende sul territorio nazionale raccogliendo i dati relativi al periodo giugno/ottobre 2020. Le 73.000ad oggi chiuse (il 7,2% del totale) rappresentano il 4% dell'occupazione nazionale. Di queste solo 55.000 sperano di riaprire, ...

