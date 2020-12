Covid, campagna di vaccinazione in Italia inizierà con 1,8 mln di dosi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime 1.833.975 dosi di vaccino anti Covid 19 che verranno distribuite da Pfizer. “Qualora, come si auspica, l’EMA approverà, nella seduta del 21 dicembre, l’immissione sul mercato del vaccino e dopo la successiva, pressochè immediata, validazione dell’AIFA, ci sarà, già prima della fine dell’anno, il “Vaccine Day” europeo, in cui i primi cittadini verranno vaccinati nello stesso giorno, così come concordato tra i Ministri della Salute di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera”, spiega in una nota il Commissario per l’Emergenza Covid.Nei giorni successivi, verrà invece avviata la prima sessione della vaccinazione di massa, destinata alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ladiinpartirà con le prime 1.833.975di vaccino anti19 che verranno distribuite da Pfizer. “Qualora, come si auspica, l’EMA approverà, nella seduta del 21 dicembre, l’immissione sul mercato del vaccino e dopo la successiva, pressochè immediata, validazione dell’AIFA, ci sarà, già prima della fine dell’anno, il “Vaccine Day” europeo, in cui i primi cittadini verranno vaccinati nello stesso giorno, così come concordato tra i Ministri della Salute di Belgio, Francia, Germania,, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera”, spiega in una nota il Commissario per l’Emergenza.Nei giorni successivi, verrà invece avviata la prima sessione delladi massa, destinata alle ...

