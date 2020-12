Covid, Babbo Natale fa gli auguri e scoppia il contagio: 75 positivi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un figurante vestito da Babbo Natale avrebbe fatto da untore trasmettendo il coronavirus agli ospiti e ai membri sanitari di una casa di riposo. È accaduto in Belgio, nel Paese europeo dove la trasmissione del virus è più alta che altrove. Se non bastasse, oltre alla velocità con cui circola il Covid, Babbo Natale ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un figurante vestito daavrebbe fatto da untore trasmettendo il coronavirus agli ospiti e ai membri sanitari di una casa di riposo. È accaduto in Belgio, nel Paese europeo dove la trasmissione del virus è più alta che altrove. Se non bastasse, oltre alla velocità con cui circola ilha L'articolo proviene da Inews.it.

