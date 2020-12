Covid: assessore Lazio, primo vaccino il 15 gennaio a un’infermiera (Di mercoledì 16 dicembre 2020) , in fase uno 202.384 dosi. Il primo vaccino Covid nel Lazio verrà somministrato il 15 gennaio e la prima persona che sarà coinvolta è un’infermiera. È quanto ha riferito in un’intervista al quotidiano Il Corriere della Sera l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che ha spiegato che la prima dose di vaccino nel Lazio verrà ineittata «il 15 gennaio, anche se stiamo ancora cercando di capire se ci sarà una data unica a livello europeo. Sarà una donna e sarà un’infermiera – ha aggiunto D’Amato -. Proprio come a New York». Covid: assessore Lazio, primo vaccino il 15 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 dicembre 2020) , in fase uno 202.384 dosi. Ilnelverrà somministrato il 15e la prima persona che sarà coinvolta è. È quanto ha riferito in un’intervista al quotidiano Il Corriere della Sera l’alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato che ha spiegato che la prima dose dinelverrà ineittata «il 15, anche se stiamo ancora cercando di capire se ci sarà una data unica a livello europeo. Sarà una donna e sarà– ha aggiunto D’Amato -. Proprio come a New York».il 15 ...

