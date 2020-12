Covid, a Torino l’ospedale da campo chiude dopo appena un mese: è costato 1,5 milioni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic – Una maxi struttura pensata e realizzata per ospitare pazienti Covid non gravi, costata 1,5 milioni di euro ma con un picco massimo di occupazione di 21 pazienti. I costi per mantenerla in piedi sono troppo elevati, così l’ospedale da campo del Valentino a Torino, già questa settimana, o al massimo la prossima, chiuderà. Il presidio sanitario, allestito in tempo record (soltanto 11 giorni), avrebbe un potenziale di 458 posti letto complessivi, con tutta evidenza però è stato ben poco utilizzato. Torino, un maxi ospedale da campo (quasi) inutilizzato Inaugurato il 22 novembre, dunque meno di un mese fa, ha ospitato 21 pazienti il 2 e il 3 dicembre, mentre nei giorni successivi i numeri dei ricoverati sono progressivamente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic – Una maxi struttura pensata e realizzata per ospitare pazientinon gravi, costata 1,5di euro ma con un picco massimo di occupazione di 21 pazienti. I costi per mantenerla in piedi sono troppo elevati, cosìdadel Valentino a, già questa settimana, o al massimo la prossima,rà. Il presidio sanitario, allestito in tempo record (soltanto 11 giorni), avrebbe un potenziale di 458 posti letto complessivi, con tutta evidenza però è stato ben poco utilizzato., un maxi ospedale da(quasi) inutilizzato Inaugurato il 22 novembre, dunque meno di unfa, ha ospitato 21 pazienti il 2 e il 3 dicembre, mentre nei giorni successivi i numeri dei ricoverati sono progressivamente ...

enpaonlus : Piemonte, via libera alla caccia nonostante i divieti anti-Covid: 'È stato di necessità'. Scoppia l…… - AldoModica : RT @IlPrimatoN: Non più di 21 pazienti al giorno e costi di mantenimento troppo alti - morettweet : RT @IlPrimatoN: Non più di 21 pazienti al giorno e costi di mantenimento troppo alti - Massimo46572086 : RT @francescatotolo: Il #Piemonte è stata #zonarossa per più di un mese, con pesanti ripercussioni sull’economia. Si parlava di #Torino com… - maxschiavini : RT @francescatotolo: Il #Piemonte è stata #zonarossa per più di un mese, con pesanti ripercussioni sull’economia. Si parlava di #Torino com… -