Covid, 80% degli italiani pronto a rispettare le restrizioni delle feste (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime ore, il Governo e le Regioni stanno discutendo sull'ipotesi di introduzione di nuove restrizioni per il periodo natalizio per evitare assembramenti e spostamenti come successo in questo ultimo fine settimana, con il rischio di una importante ripresa dei contagi. Al momento, le restrizioni maggiori e il divieto totale di spostamento riguardano esclusivamente i giorni di festa (25-26 e 31 dicembre – 1 gennaio). Sulla base di questo, oltre l'80% degli italiani mostra senso di responsabilità e dichiara che rispetterà gli obblighi previsti. Un rispetto che si estende in modo uniforme da Nord a Sud del Paese. E' quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.Anche il divieto di spostamento verrà rispettato, secondo le dichiarazioni, da quasi la totalità del campione. Poco più di 1 su 10 ...

