Covid-19 Von der Leyen (UE): “Entro una settimana, autorizziamo il vaccino” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ottime notizie dall’Unione Europea, il vaccino per il Covid-19 sarà autorizzato Entro una settimana: parola di Von Der Leyen Tutti i Paesi dell’Unione Europea partiranno insieme con il vaccino contro il Covid-19. A parlare a tale proposito, è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che ha dato anche una tempistica. “Il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ottime notizie dall’Unione Europea, ilper il-19 sarà autorizzatouna: parola di Von DerTutti i Paesi dell’Unione Europea partiranno insieme con ilcontro il-19. A parlare a tale proposito, è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von derche ha dato anche una tempistica. “Il L'articolo proviene da Inews.it.

