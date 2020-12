Covid-19, in Italia la vaccinazione inizierà tra Natale e Capodanno. Dosi per regione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La vaccinazione contro il coronavirus in Italia potrebbe partire "in modo simbolico" tra Natale e Capodanno, per poi procedere a ritmo serrato dalla prima decade di gennaio. È quanto ha spiegato, il commissario all'emergenza Domenico Arcuri nel corso del confrontro con le Regioni di questa mattina, nel quale si è discusso di tutta la prima fase delle vaccinazione prevista dal piano messo a punto da Arcuri e dal Ministero della Salute.La campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime 1.833.975 Dosi di vaccino anti Covid 19 che verranno distribuite da Pfizer. Qualora, come si auspica, l'EMA approverà, nella seduta del 21 dicembre, l'immissione sul mercato del vaccino e dopo la successiva, pressoché immediata, validazione ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lacontro il coronavirus inpotrebbe partire "in modo simbolico" tra, per poi procedere a ritmo serrato dalla prima decade di gennaio. È quanto ha spiegato, il commissario all'emergenza Domenico Arcuri nel corso del confrontro con le Regioni di questa mattina, nel quale si è discusso di tutta la prima fase delleprevista dal piano messo a punto da Arcuri e dal Ministero della Salute.La campagna diinpartirà con le prime 1.833.975di vaccino anti19 che verranno distribuite da Pfizer. Qualora, come si auspica, l'EMA approverà, nella seduta del 21 dicembre, l'immissione sul mercato del vaccino e dopo la successiva, pressoché immediata, validazione ...

