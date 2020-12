Covid-19, festività e terza ondata. Italiani indisciplinati o governo irresoluto? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non sono certo un esperto delle questioni legate al Covid-19 ma sono un osservatore e un cittadino con un certo senso di responsabilità. Anche a me, come a tanti, domenica scorsa è capitato di fare una breve passeggiata in centro a Roma e sono rimasto colpito dagli assembramenti di folla per lo shopping o quant’altro, tant’è che ho subito cambiato rotta, essendo abituato a rispettare il più possibile le regole. D’altronde, il primo pensiero che mi è venuto è che se il governo ha appena varato una sorta di “liberi tutti” ed ha molto pubblicizzato un incentivo allo shopping diretto, quel cashback studiato apposta per spingere i consumatori a uscire di casa e recarsi nei negozi invece di comprare on line, è chiaro che questo diventa anche un incentivo agli assembramenti. È uno dei tanti vari aspetti in cui si presenta (come già avvenuto in tanti casi per ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non sono certo un esperto delle questioni legate al-19 ma sono un osservatore e un cittadino con un certo senso di responsabilità. Anche a me, come a tanti, domenica scorsa è capitato di fare una breve passeggiata in centro a Roma e sono rimasto colpito dagli assembramenti di folla per lo shopping o quant’altro, tant’è che ho subito cambiato rotta, essendo abituato a rispettare il più possibile le regole. D’altronde, il primo pensiero che mi è venuto è che se ilha appena varato una sorta di “liberi tutti” ed ha molto pubblicizzato un incentivo allo shopping diretto, quel cashback studiato apposta per spingere i consumatori a uscire di casa e recarsi nei negozi invece di comprare on line, è chiaro che questo diventa anche un incentivo agli assembramenti. È uno dei tanti vari aspetti in cui si presenta (come già avvenuto in tanti casi per ...

