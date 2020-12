Covid-19, anche l’Oms conferma: a gennaio rischio nuova ondata in Europa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un report dell'Ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) conferma che a gennaio l'Europa potrebbe essere investita da una nuova ondata di coronavirus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un report dell'Ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)che al'potrebbe essere investita da unadi coronavirus. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche Covid, anche i governatori leghisti chiedono misure drastiche al governo. Svolta Zaia: serve la zona rossa la Repubblica Assalto hacker allo sviluppo dei vaccini: ecco gli ultimi attacchi

Dalle prime notizie in primavera alle ultime azioni ai danni dell’Ema o delle aziende coinvolte nella catena del freddo, tutte le operazioni di questi ...

Napoli in apprensione, il sangue di San Gennaro non si è sciolto

Napoli, 16 dic. (askanews) - Quando si dice che le disgrazie non vengono mai da sole: Nell'anno della pandemia di Covid-19, anche San Gennaro ...

Dalle prime notizie in primavera alle ultime azioni ai danni dell'Ema o delle aziende coinvolte nella catena del freddo, tutte le operazioni di questi ...

Napoli, 16 dic. (askanews) - Quando si dice che le disgrazie non vengono mai da sole: Nell'anno della pandemia di Covid-19, anche San Gennaro ...