Covid, 17.572 nuovi contagi e 680 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 17.572 su 199.489 tamponi effettuati, in aumento rispetto ai 14.844 contagiati di ieri (su 162.880 tamponi). Il rapporto tra contagiati e tamponi è 8,8%, in calo rispetto a ieri (9%). Le vittime oggi sono 680. Leggi su dire (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 17.572 su 199.489 tamponi effettuati, in aumento rispetto ai 14.844 contagiati di ieri (su 162.880 tamponi). Il rapporto tra contagiati e tamponi è 8,8%, in calo rispetto a ieri (9%). Le vittime oggi sono 680.

Adnkronos : ++#CovidItalia, 17.572 contagi e 680 morti: bollettino++ - Notiziedi_it : Covid Italia, bollettino oggi 16 dicembre 2020: 17.572 casi, 680 morti. In testa Veneto, Lombardia e Puglia - infoitinterno : Covid: 17.572 positivi e 680 vittime in un giorno - StabiaChannel : #Mondo #Covid: 17.572 nuovi casi, 680 vittime in 24 ore. Il tasso di positività cala all'8,8% LEGGI LA NEWS:… - zazoomblog : Covid Italia bollettino oggi 16 dicembre 2020: 17.572 casi 680 morti. In testa Veneto Lombardia e Puglia - #Covid… -