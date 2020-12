Covid, 17.572 nuovi casi e 680 morti: il bollettino del 16 dicembre (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 16 dicembre: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 17.572 Decessi: 680 Tamponi effettuati: 199.489 Guariti: 34.495 Ricoveri in ospedale: -445 Ricoveri in terapia intensiva: -77 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 645.706 casi totali: 1.888.144 Decessi: 66.537 Guariti: 1.175.901 Ricoverati in terapia intensiva: 2.926 Ricoverati in ospedale: 26.897 In isolamento domiciliare: 615.883 Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 16 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 17.572 i nuovi casi, contro i 14.844 di ieri, e 680 i morti (ieri erano stati ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 16, contagi, guariti Ultime 24 ore: 17.572 Decessi: 680 Tamponi effettuati: 199.489 Guariti: 34.495 Ricoveri in ospedale: -445 Ricoveri in terapia intensiva: -77 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 645.706totali: 1.888.144 Decessi: 66.537 Guariti: 1.175.901 Ricoverati in terapia intensiva: 2.926 Ricoverati in ospedale: 26.897 In isolamento domiciliare: 615.883 Secondo ildi oggi, mercoledì 16, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 17.572 i, contro i 14.844 di ieri, e 680 i(ieri erano stati ...

Adnkronos : ++#CovidItalia, 17.572 contagi e 680 morti: bollettino++ - Mauro73432329 : Covid in Italia, 680 morti. Con 17.572 casi, tasso di positività all'8,8% - lillydessi : Coronavirus: in Italia 17.572 casi in 24 ore e 680 morti. 200mila i tamponi - itapress24 : ????? Tabella Bollettino #Coronavirus #16dicembre ?? • 17.572 contagi • 680 morti • 38.485 guariti (201.040 tamponi… - riktroiani : AGGIORNAMENTO #ITALIA - POSITIVI: 645.706 (-21.597) - GUARITI: 1.175.901 (+38.485) - DECESSI: 66.537 (+680) - TER… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 572 Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 16 dicembre: 17.572 nuovi casi e 680 morti Corriere della Sera Coronavirus, il bollettino di oggi 16 dicembre: 17.572 nuovi casi e 680 morti

Undici decessi e 285 nuovi casi positivi: è sempre pesante il bilancio della pandemia da coronavirus nelle ultime 24 ore in Alto Adige. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, le vittime sono in totale ...

Coronavirus, vittime e nuovi casi per regione: il bollettino

In Italia sono 17.572 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 199.489 tamponi effettuati (ieri 14.844 con 162.880 tamponi), mentre gli attualmente positivi sono 645 ...

Undici decessi e 285 nuovi casi positivi: è sempre pesante il bilancio della pandemia da coronavirus nelle ultime 24 ore in Alto Adige. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, le vittime sono in totale ...In Italia sono 17.572 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 199.489 tamponi effettuati (ieri 14.844 con 162.880 tamponi), mentre gli attualmente positivi sono 645 ...