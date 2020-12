Cotto e Mangiato ricette 16 dicembre | risotto ai funghi e sformato di riso

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) la ricetta Avrai bisogno dei seguenti ingredienti: 250 grammi di champignon 100 grammi diVino rosso Brodo vegetale Besciamella (20 grammi di farina, di burro e 150 ml di latte) 2 uova Formaggio grattugiato Procedimento In una pentola fa cuocere icon olio e aglio 9oi aggiungere ile sfumare col vino rosso. Alkungare con brodo ove necessario e raggiungere la cottura che più si desidera. Facendo ilin abbondanza quello che avanza si può riciclare, in uno. Prepara della besciamella e amalgamala con ilavanzato, oii aggiungere formaggio grattugiato e infornare a 180 gradi per una ventina di minuti. L'articolo proviene da NonSolo.TV.